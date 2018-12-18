2018-12-18T18:22:27+03:00
Недвижимость

Плату за содержание и ремонт имущества изменят с 1 января 2019 жителям Волгограда

Из-за «мусорной реформы» в Волгоградской области плату за вывоз мусора (вывоз ТКО) будут указывать в квитанции отдельной строкой
Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА
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В счетах за коммуналку волгоградцев ждут новогодние сюрпризы.В счетах за коммуналку волгоградцев ждут новогодние сюрпризы.Фото: Андрей ЦЫГАНОВ
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В Волгоградской области идет «мусорная реформа». С 1 января 2019 года будет новая система обращения с твердыми коммунальными отходами - за сбор, вывоз, перевозку и утилизацию мусора будет отвечать единый региональный оператор ООО «Управление отходами - Волгоград». Поэтому с нового года все волгоградцы, которые проживают в многоквартирных домах, увидят изменения в квитанциях за коммуналку. Плата за вывоз мусора перейдет из жилищной услуги в коммунальную. А в квитанции появится новая отдельная строка «Вывоз ТКО». Должен измениться и размер платы за содержание и ремонт жилья. Как будут происходить изменения, разъяснили специалисты инспекции государственного жилищного надзора Волгоградской области.

Тариф на вывоз мусора (вывоз ТКО) в Волгоградской области региональный комитет тарифного регулирования еще не утвердил. Он может составить 111 - 115 рублей с человека в месяц. Сейчас эта сумма заложена в плате за содержание помещения, которая рассчитывается по квадратным метрам. С 2019 года брать плату за вывоз ТКО будут с каждого зарегистрированного в квартире человека.

- По закону с момента начала осуществления деятельности регионального оператора по обращению с ТКО и предоставлению соответствующей коммунальной услуги, размер платы за содержание жилого помещения должен быть уменьшен на стоимость услуг по вывозу мусора, ранее входящих в состав указанной платы, - прокомментировали «КП-Волгоград» в региональной инспекции Госжилнадзора. - При этом для такого изменения решение общего собрания собственников не требуется.

УК или ТСЖ не позднее, чем за 10 дней до начала работы регоператора, то есть не позднее 21 декабря 2018 года должны известить владельцев квартир об изменении размера платы за содремжил. А также по требованию жильцов представить документы, которые подтверждают прежние расходы, и обоснование перерасчета.

Если плата за содержание жилого помещения в январской квитанции не изменится по сравнению с декабрем, волгоградцы могут смело жаловаться в надзорные органы – Жилищную инспекцию Волгограда или Госжилнадзор.

Но на этом новогодние коммунальные сюрпризы не закончатся: с 1 января 2019 из-за повышения НДС на 1,7% подорожают вода, газ, тепло, электроэнергия и водоотведение, да и все остальное.

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