Вовремя: волгоградцы увидят новогоднее поздравление президента по местному времени

18 Дек. 16:43 2018-12-18T17:37:05+03:00

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28 октября 2018 года Волгоград перешел в другой часовой пояс, и, к недовольству многих, время показа любимых телепередач сдвинулось на час вперед. Если в Москве тот же «Голос» смотрят в 21.30, то волгоградцам его показывают уже в 22.30. Приходится ложиться спать позже. Но это еще не все. Жители Волгоградской области очень беспокоятся, что и Новый год у них наступит теперь в час ночи. Вернее, в это время они увидят новогоднее обращение Владимира Путина и услышат бой курантов.

Кстати, так было в Астрахани в 2016 году, когда наши соседи только перешли на местное время. В полночь они встретили Новый год, а президента и куранты услышали только в час ночи. Правда, уже в 2017-м все встало на свои места. Тогда Первый канал принял решение впервые транслировать поздравление Путина по местному времени в 11 часовых поясах страны, а не в 5 зонах вещания, как раньше.

По информации «КП-Волгоград», Первый канал готовится в этом году повторить прошлогодний опыт. О готовности транслировать поздравление Владимира Путина для Волгоградской области заверили нас и на канале «Россия1». Сейчас прорабатываются все технические моменты, чтобы президент появился в наших телевизорах ровно в 23.55 и произнес свое коронное «Дорогие друзья». Точную информацию о расписании новогодних телепередач волгоградцы узнают на следующей неделе, когда будет готова программа передач на неделю 31 декабря по 6 января.