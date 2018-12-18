2018-12-18T17:37:05+03:00
Телевизор

Вовремя: волгоградцы увидят новогоднее поздравление президента по местному времени

Обращение Владимира Путина в Волгоградской области покажут 31 декабря 2018 года в 23.55
Екатерина СИМОХИНА
Поделиться:
Волгоградцев не оставят без новогоднего поздравления Владимира Путина. Фото: кадр с видео.Волгоградцев не оставят без новогоднего поздравления Владимира Путина. Фото: кадр с видео.
Изменить размер текста:

28 октября 2018 года Волгоград перешел в другой часовой пояс, и, к недовольству многих, время показа любимых телепередач сдвинулось на час вперед. Если в Москве тот же «Голос» смотрят в 21.30, то волгоградцам его показывают уже в 22.30. Приходится ложиться спать позже. Но это еще не все. Жители Волгоградской области очень беспокоятся, что и Новый год у них наступит теперь в час ночи. Вернее, в это время они увидят новогоднее обращение Владимира Путина и услышат бой курантов.

Кстати, так было в Астрахани в 2016 году, когда наши соседи только перешли на местное время. В полночь они встретили Новый год, а президента и куранты услышали только в час ночи. Правда, уже в 2017-м все встало на свои места. Тогда Первый канал принял решение впервые транслировать поздравление Путина по местному времени в 11 часовых поясах страны, а не в 5 зонах вещания, как раньше.

По информации «КП-Волгоград», Первый канал готовится в этом году повторить прошлогодний опыт. О готовности транслировать поздравление Владимира Путина для Волгоградской области заверили нас и на канале «Россия1». Сейчас прорабатываются все технические моменты, чтобы президент появился в наших телевизорах ровно в 23.55 и произнес свое коронное «Дорогие друзья». Точную информацию о расписании новогодних телепередач волгоградцы узнают на следующей неделе, когда будет готова программа передач на неделю 31 декабря по 6 января.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на нашу тематическую рассылку Сериалы, чтобы не пропускать интересные материалы

 
Новости 24
На достройку детского сада на юге Волгограда выделили 54,4 миллиона рублей
Астраханцу за покалеченных на его батуте детей дали 2,8 лет «строгача»
За сутки на дороги Волгограда высыпали полторы тысячи тонн реагентов
Волгоградская елка попала в ТОП-20 самых высоких в России
Самолет Волгоград-Самара из-за непогоды приземлился в Ульяновске
Волгоградской области дадут 200 миллионов рублей из госбюджета на обновление дорог
Тариф за вывоз ТКО в Волгограде может составить 115 рублей
Плату за содержание и ремонт имущества изменят с 1 января 2019 жителям Волгограда
Под Волгоградом полицейский «повесил» чужое преступление на парня ради его же блага
В Волгограде на семи станциях скоростного трамвая поставят терминалы для связи с диспетчером
Волгоградец прятался от полицейских в антресоли под потолком
В Волгограде в парке «Сказка» поселились сказочные герои
Волгоградец дважды обманул бывшую жену и ребенка
Волгоградские трассы убирают 200 спецмашин
В Волгограде ревизоры забраковали 400 килограммов опасной рыбы
В Астрахани парень утопил дорогую папину машину и чудом остался жив
В Волжском 17-летний парень устроил аварию
Ляйсан Утяшева о Волгограде: Очень пустынно, ходила, как призрак
Под Волгоградом дорожники построят два моста
Камышинские полицейские вытащили из огня троих мужчин
Волгоградстат подсчитал, во сколько обойдутся волгоградцам подарки и новогодние развлечения
Часть волгоградских пенсионеров получит пенсию за январь уже в декабре
Волгоградцы реже,чем в прошлом году, болеют ОРВИ
Волгоградские фермеры получили субсидий и грантов почти на 4 миллиарда рублей
Волгоградец может сесть за патроны, которые 15 лет хранил дома
В Волгограде грузовик потерял десятки труб прямо на оживленном перекрестке