2018-12-18T16:01:47+03:00
Происшествия

Под Волгоградом полицейский «повесил» чужое преступление на парня ради его же блага

Он пытался перевести его в местную тюрьму из Саратова
Екатерина МАЛИНИНА
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Экс-полицейский признал свою вину.Экс-полицейский признал свою вину.Фото: Андрей МИРЕЙКО
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В Дубовский районный суд поступило уголовное дело по статье «Злоупотребление должностными полномочиями». На скамье подсудимых - бывший оперативный уполномоченный группы уголовного розыска.

Как рассказали "КП-Волгоград" в прокуратуре Волгоградской области, все началось с того, что к мужчине пришла знакомая с просьбой. Она хотела, чтобы ее осужденного за грабеж и наркотики сына перевели из Саратовской области в местную колонию. Полицейский согласился помочь. Правда, для этого нужно было признаться в чужом преступлении. А именно в краже у местной жительницы еще в 2014 году 9 тысяч рублей. Парень согласился. И его этапировали в Волгоградскую область.

Силовик пришел к нему в СИЗО и подробно рассказал о якобы совершенном им преступлении, чтобы тот смог дать показания в суде. Но перед представителем фемиды тот стал путаться в деталях, и всем стало ясно, что преступление на парня повесили. Прокурор отказался от обвинения. Ну а в отношении самого полицейского возбудили уголовное дело. Свою вину он признал полностью. Из органов его уволили по дискредитирующим основаниям

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