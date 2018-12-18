В Волгограде на семи станциях скоростного трамвая поставят терминалы для связи с диспетчером

18 Дек. 13:52 2018-12-18T15:16:58+03:00

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Волгоградский скоростной трамвай – уникальный транспорт. И его стараются сделать максимально комфортным и безопасным для волгоградцев. Как рассказали «КП-Волгоград» в мэрии, в ближайшее время на наземных станциях СТ появятся семь специальных терминалов для быстрой связи с диспетчером. Технику установят в трех районах на станциях «ТРК Европа Сити Молл», «ЦПКиО», «Центральный стадион», «Мамаев Курган», «Дворец спорта», «Стадион «Монолит» и «ВГТЗ».

Устройство состоит из двух кнопок: SOS и INFO. Через одну можно сообщить о ЧП, а по второй узнать интересующую вас информацию. Также в терминале стоит камера через которую оператор может следить за тем, что происходит на платформах.

Кстати, подобные устройства, только размером побольше, уже стоят на подземных станциях СТ. В этом году установили 13 штук.