Волгоградец прятался от полицейских в антресоли под потолком

18 Дек. 12:18 2018-12-18T13:33:52+03:00

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Человек способен на многое. Особенно если в квартиру стучат полицейские, которые пришли арестовать тебя за тяжкое преступление. Волгоградец скукожился до размеров потолочной антресоли хрущевки.

Мужчину объявили в розыск москвичи. 39-летний житель Волгограда напал в столице на 53-летнего знакомого с ножом и сильно его ранил. А потом сбежал обратно домой. Здесь он отправился к своей любимой женщине. Туда его и отправилась искать волгоградская полиция. Но хозяйка квартиры сказала, что не видела сожителя уже давно. Но один из сотрудников заметил, что дверь антресоли под потолком слегка приоткрыта. И он решил проверить. А когда открыл ее, то увидел подозреваемого в виде буквы «зю».

Волгоградца арестовали и передали московским полицейским, которые увезли его в Москву, где и будет проходить следствие.