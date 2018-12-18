В Волгограде в парке «Сказка» поселились сказочные герои

18 Дек. 11:42 2018-12-18T11:47:17+03:00

Детей будут радовать Кот в сапогах, Баба-Яга и Красная Шапочка

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В Волгограде полным ходом идет реконструкция парка «Сказка». Правда, парком назвать это сложно. Пока поляна. Деревья чиновники решили вырубить, видимо, выяснили, что они старые. А вот новые пока не подросли. Но общую картину призваны спасать сказочные герои. Уже сейчас там поселились Волк, Богатырь, Иван-царевич, Кот в сапогах, Красная Шапочка, Баба-Яга, Лиса с колобком, Василиса-Прекрасная. Построят скоро и Избушку на курьих ножках. Деревянный домик сделают три метра высотой.

Персонажи получились яркими и живыми, вот только на фоне тонких веточек будущего леса они смотрятся очень одиноко.

На фоне "лысого" парка герои смотрятся очень одиноко.Фото: Екатерина СИМОХИНА

Ближе к весне, когда снег растает, установят 30 скамеек, возведут игровые и детские площадки как для самых маленьких, так и для школьников, появится гимнастический городок.

Кстати, до снега подрядчик успел сделать фонтан, установить 30 новых фонарей и 8 прожекторов для освещения спортивного городка.