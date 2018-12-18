2018-12-18T11:13:14+03:00
Общество

Волгоградец дважды обманул бывшую жену и ребенка

Он задолжал по алиментам 200 тысяч рублей
Екатерина МАЛИНИНА
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Мужчина должен выплатить сумму полностью, а это 200 тысяч рублей.Мужчина должен выплатить сумму полностью, а это 200 тысяч рублей.Фото: Анатолий ЖДАНОВ
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Волгоградец после развода с женой предпочел забыть о прежней жизни. В том числе и ребенке. Не встречался, не звонил, не платил алименты. За пару лет у него набежало 200 тысяч рублей долга. Женщина написала заявление судебным приставом. Но на звонки волгоградец не реагировал. Тогда на него составили протокол и направили в суд. Но и на обязательные работы, к которым приговорили должника, он не выходил. Тогда уже на мужчину завели уголовное дело. И только тут он забеспокоился. Побежал к жене. В качестве «извини» принес 20 тысяч рублей с обещаниями вернуть все и платить исправно. Женщина снова поверила ему, как много лет назад. Но и в этот раз он ее обманул. Как только она забрала заявление, он снова исчез.

Сейчас по просьбе волгоградки исполнительное производство возобновили. Если экс-супруг не выплатит сумму полностью, то его ждет уголовное наказание.

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