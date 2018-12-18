Волгоградские трассы убирают 200 спецмашин

18 Дек. 10:45 2018-12-18T10:45:32+03:00

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Погода во вторник утром по-настоящему сказочная. Метель и снежок. Но если для кого-то это источник романтического настроения, то для дорожников – головной боли. Дороги постепенно заметает и улицы наполняются снежной кашей.

Как сообщили «КП-Волгоград» в администрации Волгоградской области, с утра на региональных трассах работает более двухсот единиц техники: это и камазы, и бульдозеры и КДМ. Они расчищают полотно и посыпают его песко-соляной смесью. Уже сейчас в ход пошли 535 тонны противогололедной смеси. больше всего техники в Быковском, Фроловском, Жирновском, Камышинском, районах и в Михайловке.

В самом Волгограде улицами занимаются 80 спецмашин.

Федеральные магистрали обрабатывают 44 спецмашины. Температура воздуха опустится до -12. Синоптики обещают снегопад, низовую метель с накатами. Так что следите за прогнозом. Если погода станет хуже, то хорошенько подумайте, стоит ли отправляться в дальнюю поездку.