2018-12-18T10:23:40+03:00
Общество

В Волгограде ревизоры забраковали 400 килограммов опасной рыбы

Она неправильно хранилась и продавалась тухлой
Екатерина МАЛИНИНА
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Во многих магазинах рыба хранилась неправильно.Во многих магазинах рыба хранилась неправильно.Фото: Олег УКЛАДОВ
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В Волгограде Роспотребнадзор озвучил данные своих проверок по рыбным магазинам и кафе. Специалисты ведомства наведались на 204 точки и нашли множество нарушений. Продавцы и владельцы неправильно хранили продукцию, не сохраняли этикетки, где была бы информация о товаре, хранили минтай и селедку рядом с курицей, не имели на продукцию сопроводительных документах. Есть случаи, когда образцы не соовтетсвовали по микро-биологическим показателям.

Также ревизоры взяли 297 проб. Из них у двух процентах была превышена массовая доля глазури. Часть из рыбы была просто несвежей.

Как сообщили "КП-Волгоград" в Роспотребнадзора по Волгоградской области, после проверок у предпринимателей изъяли около 400 килограммов товара. По 23 трем административным протоколам бизнесмены заплатили 187 тысяч рублей штрафа. Это итоги за девять месяцев 2018 года.

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