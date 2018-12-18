В Астрахани парень утопил дорогую папину машину и чудом остался жив

18 Дек. 09:48 2018-12-18T10:09:49+03:00

На машине вряд ли можно будет ездить - только в утиль.

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Авария произошла около пяти часов на Студенческом мосту через реку Кутум в Астрахани. 18-летний парень на отцовском Highlander летел со стороны улицы Николая Островского. Он въехал на мост, машину стало заносить. Джип наехал на бордюрный камень, его вынесло на ограждение моста, которое он снес. Машина кувыркнулась в воду, но не затонула. Водитель сумел выбраться и несколько часов сидел на колесе, пока на место приехали спасатели, сотрудники МЧС, ГИБДД. Они установили специальную лестницу, спустились к пострадавшему и помогли подняться наверх.

На «скорой» его увезли в больницу. У астраханца переохлаждение и порезы рук. Сейчас он под наблюдением врачей. Ему также предстоит объясниться перед родителями, которым принадлежит машина. Молодой человек за рулем немногим больше месяца. Друзья уже придумали ему новое имя: "ночной летчик".