В Волжском 17-летний парень устроил аварию

18 Дек. 09:00 2018-12-18T09:13:01+03:00

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Авария произошла в 14-40 на улице Энгельса в Волжском. И устроил ее 17-летний парень. Несовершеннолетний водитель сел за руль родительской «четырнадцатой» и решил покататься. Он направлялся в сторону Машиностроителей. Напротив дома №53 он вильнул на встречную полосу, по которой в это время ехал 59-летний волгоградец на «пятнадцатой». Удар был сильным – лоб в лоб. Очевидцы вызвали «скорую» и полицию. Медики увезли обоих водителей в больницу с травмами. Пассажиров в машинах не было. Сейчас сотрудники полиции разбираются в обстоятельствах ДТП.

Еще одно дорожное происшествие произошло в Центральном районе около девяти часов вечера. 40-летняя женщина водитель при повороте с улицы Пархоменко на улицу Рокоссовского сбила 22-летнюю девушку, которая шла по зебре на «зеленый». Волгоградка получила ушибы, но от госпитализации отказалась.