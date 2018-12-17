2018-12-17T19:47:42+03:00
Звезды

Ляйсан Утяшева о Волгограде: Очень пустынно, ходила, как призрак

Спортсменка приехала на гастроли и прогулялась по родному двору
Екатерина СИМОХИНА
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Ляйсан привезла в Волгоград свое шоу "Болеро".Ляйсан привезла в Волгоград свое шоу "Болеро".Фото: Борис КУДРЯВОВ
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Легенда мировой художественной гимнастики Ляйсан Утяшева прилетела в Волгоград в субботу, 15 декабря. В этот день Волгоград замело метелью, и аэропорт принимал рейсы с большой задержкой, но концерт гимнастки в ЦКЗ состоялся вовремя. И не холодной погодой запомнится Волгоград Ляйсан. Здесь холод другого рода – артистка почувствовала себя одинокой на родных улицах, на которых больше нет близких людей. Здесь она прожила 8 лет, с 4 до 12 лет. И сразу с самолета чемпионка отправилась во двор, где прошло ее осознанное детство и взросление, откуда она каждый день ходила на занятия гимнастикой. Ляйсан призналась, что очень скучала.

- Невольно смотрела на балкон и ждала, когда мама позовёт ужинать ... «Мася, пора кушать, беги домой». Эти слова стоят в голове... лестничная площадка и дверь... дверь в квартиру я постеснялась открыть. Знаю, что там живут другие люди и не хотела беспокоить их своим прошлым... Гуляла по любимым местам 2 часа, больше не смогла, замёрзла. Деревья такие же большие, дома... Только уже нет людей... нет мамы... нет в живых и многих моих друзей со двора, с кем играли в детстве... И нет моей любимой собаки Раджа (чау- чау), с которым мы по этим местам гуляли... Очень пустынно, ходила, как призрак, в своих воспоминаниях, - растрогала до слез своих подписчиков в инстаграме Утяшева.

После этого было выступление в ЦКЗ. Артистка привезла свое шоу «Болеро». Критики говорят, что это первый спектакль, который объединил в себе перформанс с элементами классического театра. Ляйсан говорит, что все эти эмоции от прогулки по городу вылились в ее выступление, и она очень надеется, что зрители это почувствовали. По признанию гимнастки, зал, сцена и танец помогли ей снова эмоционально подняться, и уехала она из города с чувством блгодарности.

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