Под Волгоградом дорожники построят два моста

17 Дек. 18:29 2018-12-17T18:29:50+03:00

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В Иловлинском районе Волгоградской области дорожники начали реконструкцию очередного участка московской трассы. На 19-километровом отрезке федеральной автодороги Р-22 «Каспий» с 903 по 922 километр вместо двух полос построят четыре. В планах и строительство двух мостов через реки Сакарка и Тишанка, а также двух путепроводов. Появятся на трассе Москва - Волгоград и несколько новых транспортных развязок, которые позволят безопасно свернуть с дороги в хутора Медведев, Кузнецов, Фастов и поселок Качалино.

- Сейчас на трассе Р-22 идет устройство земляного полотна, а весной начнутся работы по расширению проезжей части с двух до четырех полос движения, - рассказали «КП-Волгоград» в ФКУ Упрдор Москва-Волгоград. - Пока протяженность трассы с четырехполосным движением составляет 40 километров.

У хутора Кузнецов построят надземный пешеходный переход. А 750 метров дороги вдоль хутора Краснодонский огородят шумозащитными экранами. Но главное - цементобетон, из которого сделают верхний слой дороги. Он сможет выдержать тяжелые фуры даже в сорокаградусную жару, которая в волгоградской области летом скорее норма, чем исключение. Завершить все эти работы планируют к 2021 году.