Камышинские полицейские вытащили из огня троих мужчин

17 Дек. 17:39 2018-12-17T17:39:58+03:00

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Частный дом на улице Серова в Камышине загорелся ночью 16 декабря. К моменту приезда экстренных служб пламя уже практически полностью охватило кирпичное здание и часть крыши. На помощь выехал и автопатруль полиции. Старший сержант Максим Зыков, старшина Игорь Вандышев и капитан Александр Лазарев первыми оказались на месте ЧП и бросились спасать из горящего дома людей. По словам соседей, внутри находились трое мужчин - 89-летний пенсионер, его 30-летний внук и гость.

Когда полицейские вошли в дом, внутри все уже затянуло густым черным дымом. Одна из комнат была полностью охвачена огнем - горели стены, вещи и потолок. Полицейский Максим Зыков решил пробираться внутрь ползком, светил фонариком, искал людей. Первым нашел дедушку, затем гостя. Вынести угоревших мужчин помогли соседи – к тому времени обитатели горевшего дома надышались дымом и уже не могли передвигаться сами.

Спустя пять минут на место ЧП приехали пожарные. Только тогда в охваченной огнем комнате разыскали третьего пострадавшего. Мужчина получил сильные ожоги. Всех троих полицейские и спасатели передали медикам «скорой помощи». А полицейские отправились дальше нести службу.

- Причины возгорания и иные обстоятельства происшествия устанавливаются, - сообщили «КП-Волгоград» в пресс-службе ГУ МВД России по Волгоградской области.

Скорее всего, пожар возник из-за неосторожного обращения с огнем, добавили в главном управлении МЧС России по региону.