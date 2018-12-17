2018-12-17T16:23:13+03:00
Общество

Волгоградстат подсчитал, во сколько обойдутся волгоградцам подарки и новогодние развлечения

Сходить в музей можно за 170 рублей, а поехать во Францию на неделю – 60 тысяч
Екатерина МАЛИНИНА
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Вот бы выдавали специальную зарплату - для подарков.Вот бы выдавали специальную зарплату - для подарков.Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ
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Декабрь - самый затратный месяц в году. На подготовку к празднику, подарки и развлечения волгоградцы тратят гораздо больше запланированного. Чтобы знать, к чему быть готовым, Волгоградстат опубликовал средние цены на презенты и походы в кино и путешествия.

Итак, выбирайте. Туалетная вода обойдется как минимум в 1695 рублей. Если вы хотите подарить родному человеку смартфон, готовьте в среднем 8210 рублей. Коньяк начальству будет стоить 597 рублей, шоколадка воспитательнице - 78 рублей. Чтобы порадовать любителей книг, нужно будет раскошелиться на 287 рублей. Мягкая игрушка стоит 537 рублей.

Развлечения также выйдут в копеечку. Самое дешевое из них - поход в музей. Средняя цена – 170 рублей. Кино обойдется в 246. Сходить в театр одному стоит 368 рублей. Весьма затратным окажется ужин в ресторане: средний чек на одного человека 1971 рублей. Фаст-фуд намного дешевле: 100 рублей сэндвич и 76 рублей кофе.

Ну а если вас потянуло на романтику и путешествия, готовьте кругленькую сумму. Поездка на 4 дня в Финляндию стоит 18400, на 8 дней во Францию 61100, тур по Европе на неделю – 37600 рублей.

Кстати, статистики брал средние цены на конец ноября.

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