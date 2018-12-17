Часть волгоградских пенсионеров получит пенсию за январь уже в декабре

17 Дек. 15:23 2018-12-17T17:05:39+03:00

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Пенсионный фонд Волгоградской области сообщил о том, как волгоградцы будут получать пенсию за январь 2019. Большей части пенсионеров до сих пор доставляют деньги на дом почтальоны. Им начисленные суммы начнут носить с 3 января и по 22 число. А вот тем, кто снимает деньги с банковской карты, сделали специальный график. Кому пенсия приходила 4 и 7 января, начнут перечислять ее с 28 декабря 2018 года. Кто получал суммы 11 и 21 января на карту, то им пенсия придет согласно графику – в январе.

Как сообщили "КП-Волгоград" в Волгоградском отделении ПФР, январскую пенсию жителям Волгоградской области перечислят уже со всеми положенными индексациями.

Пенсионеров просят принять во внимание установленный график. Если остались вопросы, можно задать их по телефону единой справочной службы ПФР 8 800 302 2 302. Звонок по России - бесплатный.