Волгоградцы реже,чем в прошлом году, болеют ОРВИ

17 Дек. 14:45 2018-12-17T14:56:58+03:00

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Зима - это традиционно сезон простуд и гриппа. В транспорте и на работе полно чихающих и кашляющих людей. Но как утверждают в Роспотребнадзоре по Волгоградской области, таких в 2018 году значительно меньше, чем в прошлом. На 17 процентов. Может быть, за лето волгограды иммунитет укрепили, может, стали реже обращаться к врачам. Но у тех, кто добрался до больницы, определяют ОРВИ. Она протекает достаточно спокойно: кашель, сиплый голос, насморк и немного повышенная температура.

Гриппом, кстати, пока никто не заболел – опасный вирус миновал Волгоградскую область. Но как утверждают медики, они сделали все, чтобы предупредить болезнь. Прививки от гриппа поставили 45,5 процента жителей региона, а этой 1149 тысяч человек, из них 308,8 тысячи детей. В основном это те, кому сдедали бесплатные прививки: медики, учителя, работники коммунальной сферы, транспортники. За счет работодателя вакцину получили 29 тысяч человек.

Специалисты советуют не переохлаждаться, чаще мыть руки с мылом, заниматься спортом, не пить и не курить и высыпаться. Тогда вирусу вас не одолеть.