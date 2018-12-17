2018-12-17T14:56:58+03:00
Общество

Волгоградцы реже,чем в прошлом году, болеют ОРВИ

От гриппа привились 1149 тысяч человек
Екатерина МАЛИНИНА
Поделиться:
Возможно, волгоградцы просто стали реже ходить в больницу.Возможно, волгоградцы просто стали реже ходить в больницу.Фото: Олег УКЛАДОВ
Изменить размер текста:

Зима - это традиционно сезон простуд и гриппа. В транспорте и на работе полно чихающих и кашляющих людей. Но как утверждают в Роспотребнадзоре по Волгоградской области, таких в 2018 году значительно меньше, чем в прошлом. На 17 процентов. Может быть, за лето волгограды иммунитет укрепили, может, стали реже обращаться к врачам. Но у тех, кто добрался до больницы, определяют ОРВИ. Она протекает достаточно спокойно: кашель, сиплый голос, насморк и немного повышенная температура.

Гриппом, кстати, пока никто не заболел – опасный вирус миновал Волгоградскую область. Но как утверждают медики, они сделали все, чтобы предупредить болезнь. Прививки от гриппа поставили 45,5 процента жителей региона, а этой 1149 тысяч человек, из них 308,8 тысячи детей. В основном это те, кому сдедали бесплатные прививки: медики, учителя, работники коммунальной сферы, транспортники. За счет работодателя вакцину получили 29 тысяч человек.

Специалисты советуют не переохлаждаться, чаще мыть руки с мылом, заниматься спортом, не пить и не курить и высыпаться. Тогда вирусу вас не одолеть.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Волгоградская область продала за рубеж промышленной продукции на полтора миллиарда рублей
Банда рецидивистов воровала металл с волгоградского завода грузовиками
В Астрахани поймали грабителя, нападавшего на женщин
В реконструкцию жд вокзала Волгограда вложат 1,6 миллиарда рублей
Обгоревшему на 95% пятикласснику из Волгограда нужна донорская кровь
Киноафиша приглашает на праздничный показ фильма «1+1: Голливудская история»
Волгоградский «Ротор» покинули три игрока
Три года тюрьмы получил житель Волгоградской области за интим с 13-летней школьницей
В 2019 году в Волгоградской области отремонтируют 200 километров дорог
В 2019 году плата за коммуналку вырастет в два этапа на 4,1%
За гибель ребенка в выгребной яме под Волгоградом ответит владелица кафе
«Ленту» оштрафовали на 300 тысяч рублей за продажу волгоградцам просроченного молока
Остановку «Горная Поляна» на юге Волгограда перенесут за перекресток
За год в аэропорту Волгограда на наличие опасных болезней проверили 60 тысяч человек
В Волгограде 726 домов заключили прямые договоры с «Концессией водоснабжения»
Под Волгоградом муниципальное имущество на 20 миллионов незаконно перешло частнику
Астраханец забил до смерти тещу, которая настаивала на его разводе с женой
Военный из Камышина получил три года тюрьмы за торговлю наркотиками
Астраханские пограничники отговорили от взятки 62 человека
В Волгограде "оборотень в погонах" вымогал у мошенника 120 тысяч рублей
Под Волгоградом из-за скользкой дороги "Шкода" протаранила "Волгу": трое пострадали
В Камышине открыли цех по переработке молочной сыворотки за 180 миллионов рублей
На достройку детского сада на юге Волгограда выделили 54,4 миллиона рублей
Астраханцу за покалеченных на его батуте детей дали 2,8 лет «строгача»
За сутки на дороги Волгограда высыпали полторы тысячи тонн реагентов
Волгоградская елка попала в ТОП-20 самых высоких в России
Самолет Волгоград-Самара из-за непогоды приземлился в Ульяновске
Волгоградской области дадут 200 миллионов рублей из госбюджета на обновление дорог
Тариф за вывоз ТКО в Волгограде может составить 115 рублей