2018-12-17T12:49:32+03:00
Общество

Волгоградские фермеры получили субсидий и грантов почти на 4 миллиарда рублей

Зарплата в сельхозотрасли выросла до 22,9 тысяч рублей
Екатерина МАЛИНИНА
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Чиновники уверены, что ситуация в сельском хозяйстве становится все лучше.Чиновники уверены, что ситуация в сельском хозяйстве становится все лучше.Фото: Андрей МИРЕЙКО
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В конце года волгоградские чиновники решили посчитать, кому и как они помогали в 2018 году. По их данным, одной из самых субсидируемых сфер оказалось сельское хозяйство. Фермеры получили 3,9 миллиардов господдержки. Это и гранты и субсидии. Часть из федероального бюджета - 3 миллиарда, часть из областного – 900 миллионов. Давали их не просто так, а на развитие, расширение, покупку техники, строительство новых коровников, развитие семейных ферм. За каждую копейку приходится отчитываться. И это правильно – мошенников сейчас много во всех сферах.

Как рассказали «КП-Волгоград» в администрации Волгоградской области, льготных кредитов в этом году выдали на 12,3 миллиарда рублей. Половина на краткосрочные займы, половина на долгосрочные инвестиции. И ожидаемый валовый объем в 2018 году - 123 миллиарда рублей. Выросли и налоговые поступления от аграриев.

Стала подниматься и средняя зарплата: с 17 тысяч рублей до 22,9 тысяч рублей. Правда, сами селяне, таким цифрам удивляются.

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