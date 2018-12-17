2018-12-17T12:49:00+03:00
Происшествия

Волгоградец может сесть за патроны, которые 15 лет хранил дома

У мужчины нашли 32 боеприпаса
Екатерина МАЛИНИНА
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11 патронами можно было стрелять.11 патронами можно было стрелять.Фото: Сергей ШАХИДЖАНЯН
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На четыре года может сесть житель поселка Пятиморск Калачевского района Волгоградской области. Мужчина хранил дома патроны.

Полицейские пришли к нему домой с осмотром. Патроны хозяин не прятал, видимо, и не думал, что к нему придут силовики. Сотрудники насчитали 34 металлических предмета. Экспертно-криминалистический центр ГУ МВД по Волгоградской области определила, что 32 патрона - боеприпасы к пистолету Макарова, еще два - боеприпасы к охотничьему ружью и карабину. 11 патронов можно было использовать – они оказались пригодными для стрельбы.

Как рассказал полиции 36-летний хозяин дома, он нашел их в поле 15 лет назад. Оставил их себе, выкинуть было жалко. Сейчас уже ранее судимому волгоградцу грозит до 4 лет лишения свободы. Ему предъявили обвинение за «незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, его основных частей, боеприпасов».

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