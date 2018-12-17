В Волгограде грузовик потерял десятки труб прямо на оживленном перекрестке

17 Дек. 10:27 2018-12-17T14:50:21+03:00

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Водители, оказавшиеся утром 17 декабря на перекрестке Менделеева и Лермонтова в Краснооктябрьском районе Волгограда, стали свидетелем дорожного ЧП. Из-за него образовался затор.

Водитель грузовика с открытым кузовом при повороте налево потерял груз – десятки металлических труб. Они веером рассыпались по дороге. К счастью, скорость движения была небольшой, так что автомобилисты смогли увернуться от неожиданно высыпавшегося на них «подарка». К счастью, ни одна машина не пострадала - как и люди. Камеры дорожного наблюдения «Безопасный город» зафиксировали происшествие.

Как комментируют пользователи под видео, мужчина, скорее всего, плохо закрепил груз. Желающих помочь владельцу грузовика не нашлось. Все предпочли уехать по своим делам со словами: «Сам виноват», забыв про водительскую солидарность.

В Волгограде машина потеряла груз на оживленном перекрестке.

На место выехали сотрудники ГИБДД.