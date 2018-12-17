2018-12-17T09:53:16+03:00
Происшествия

Волгоградка получила травму, когда ехала на маршрутке

В ЧП разбираются сотрудники ГИБДД
Екатерина МАЛИНИНА
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Женщина самостоятельно обратилась в травмпункт.Женщина самостоятельно обратилась в травмпункт.Фото: Николай АЛЕКСАНДРОВ
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Волгоградцы постепенно пересаживаются с маршруток на автобусы. Вариантов у горожан особо нет. Количество газелей сократили, убрали и маршруты. Сделали это ради безопасности горожан. Потому что рынок частных автоперевозок практически невозможно было контролировать. Сейчас пригляду больше. Но ЧП все равно происходят. Как рассказали "КП-Волгоград" в ГУ МВД по Волгоградской области, 16 декабря в марштрутке упала пожилая женщина. 65-летняя пассажирка не удержалась, когда водитель резко дал по тормозам на остановке «Современник».

Она с трудом выбралась из транспорта. Вызывать «скорую» не стала, а сама добрела до больницы. У нее ушибы и небольшие травмы. Сейчас ГИБДД будет разбираться во всех обстоятельствах происшествия. По идее, все, кто платит за проезд автоматически получает страховку. Вот только предусматривает ли она случай падения, предстоит выяснить.

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