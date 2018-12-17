2018-12-17T09:36:12+03:00
Общество

В Волгограде банк наказали за комиссию клиенту, который досрочно выплатил кредит

Финансисты обязаны заплатить 20 тысяч рублей штрафа
Екатерина МАЛИНИНА
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Мужчина после вмешательства Роспотребнадзора погасил кредит без комиссии.Мужчина после вмешательства Роспотребнадзора погасил кредит без комиссии.
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Заявление от волгоградца на незаконные действия банковских работников пришло в Роспотребнадзор по Волгоградской области. Мужчина рассказал, что в 2017 году взял кредит в ПАО «Московский Индустриальный банк», затем его кредит передали в АО «КБ ДельтаКредит». В 2018 году он нашел деньги, чтобы досрочно погасить заем. Но в новом банке потребовали от него компенсацию расходов банка восемь тысяч рублей. Сотрудники финансовой организации пояснили, что клиент сообщил банку о своем намерении отдать деньги в более короткий срок, чем на который с ним заключили кредитный договор.

Роспотребнадзор встал на сторону потребителя. Ведь «тариф» за погашение кредита они установили уже после того, как заключили с волгоградцем договор. И банк не вправе устанавливать комиссию в одностороннем порядке без согласия клиента и его подписи под документом.

Указанные действия банка нарушают положения Гражданского кодекса РФ, Федерального закона от 02.12.1990 N 395-1 "О банках и банковской деятельности", Закона Российской Федерации от 07.02.1992 N 2300-I "О защите прав потребителей", - сообщили «КП-Волгоград» в Роспотребнадзоре по Волгоградской области.

За обман потребителя банк должен заплатить 20 тысяч рублей. Финансовая организация пыталась оспорить это решение, но арбитражный суд остался на стороне потребителя.

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