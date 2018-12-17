2018-12-17T09:15:00+03:00
Общество

Tele2 развивает «умную» розницу

Оператор мобильной связи внедряет интерактивную систему цифровой навигации
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Оператор мобильной связи Tele2 внедряет в розничную сеть интерактивную систему цифровой навигации. Технология позволяет отображать актуальную и полную информацию об ассортименте салонов в режиме реального времени.

Электронные ценники позволяют быстро и единовременно менять стоимость ассортимента на всех точках продаж. Также цифровые дисплеи выполняют функцию цветовой индикации, что облегчает и ускоряет процесс поиска и подбора аксессуаров и дополняющих товаров. Посетители могут сравнить понравившиеся модели с помощью интерактивных панелей, отображающих различия в ключевых характеристиках продуктов.

Система позволяет улучшить качество обслуживания и повышает операционную эффективность, сокращает издержки и исключает вероятность ошибок из-за несвоевременного обновления цен. Одновременная передача данных помогает успешно проводить краткосрочные акции с предоставлением скидок.

Пока систему тестируют в шоуруме в бизнес-центре Comcity, где располагается головной офис компании. Это одна из самых популярных и технологически продвинутых точек с VR-зонами, smart-витринами и «умными» системами управления экранами и контентом.

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