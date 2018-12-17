В Волгограде директор судоремонтной компании сэкономил на налогах 8 миллионов рублей

СЕГОДНЯ 08:51 2018-12-17T08:51:33+03:00

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В Красноармейский суд Волгограда поступило уголовное дело в отношении директора судоремонтной фирмы. Мужчину обвиняют в уклонении от уплаты налогов 8 миллионов рублей.

Следователям стало известно, что руководитель компании подал в инспекцию документы, по которым его фирма в течение года со воторого квартала 2016 года по второй квартал 2017 года заключила договоры с тремя субподрядчиками. И таким образом, компания ушла от уплаты налогов на 8 миллионов рублей. На самом же деле, проверка показала, что все работы выполняли частники, а никак не юридические лица. А значит, НДС они обязаны были платить полностью.

Как рассказали "КП-Волгоград" в прокуратуре по Волгоградской области, в отношении мужчины возбудили уголовное дело по статье 199 УК РФ, Ему грозит до двух лет лишения свободы. Кстати, свою вину мужчина полностью признал.