2018-12-16T18:31:45+03:00
Происшествия

17-летнему волгоградцу дали 2,5 года за откровенную переписку с 11-летней калужанкой

Его признали виновным по статье за насилие
Юлия Данильченко
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Волгоградский областной суд вынес приговор в отношении 17-летнего подростка, обвиненного по особо тяжкой статье «Насильственные действия сексуального характера, совершенные в отношении лица, не достигшего 12-летнего возраста».

В октябре 2017 года молодой человек в одной из социальных сетей познакомился с девушкой и предложил пообщаться на интимные темы. В ходе переписки он попросил выслать откровенные фото, а узнав возраст собеседницы – оказалось, ей всего 11 лет – выложил компрометирующие снимки на ее страничке в социальные сети.

Районный суд признал вину подсудимого. Областной поддержал это решение. Парень получил 2,5 года воспитательной колонии (с учетом домашнего ареста ему осталось отсидеть 1 год 8 месяцев). Но на днях ему исполнится 18 лет и его переведут в другую колонию, будет перережим. Статья тяжелая, поэтому парню вполне могут поселить к реальным насильникам и убийцам.

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