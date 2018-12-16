2018-12-16T17:53:29+03:00
Туризм

Горнолыжный склон Бобры под Волгоградом принял первых посетителей

Любителям зимнего спорта предложили лыжи, сноуборды и тюбинги
Юлия Данильченко
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Новичкам здесь понравится.Новичкам здесь понравится.Фото: Екатерина СИМОХИНА
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Сегодня, 16 декабря, волгоградцы побывали на открытии горнолыжного курорта с искусственным снегом в парке-клубе «Бобры». Людей приехало много, скопилась очередь, но спортивного инвентаря хватило на всех. Конечно, профессионалов стометровым спуском вряд ли удивить, но любители вполне оценили новое зимнее развлечение.

- Новичкам здесь понравится. Здесь можно поучиться кататься на лыжах и сноуборде даже тем, кто вообще не дружит с зимними видами спорта, - поделилась впечатлениями волгоградка Екатерина.

Любителям зимнего спорта предложили лыжи, сноуборды и тюбинги Фото: Екатерина СИМОХИНА

Любителям зимнего спорта предложили лыжи, сноуборды и тюбингиФото: Екатерина СИМОХИНА

Как добраться: парк-клуб Бобры расположен на левом берегу Волги в 10 минутах езды от центра Волгограда неподалеку от хутора Бобры. Телефон (8442) 600-195, конный клуб – 8-937-737-55-81.

Режим работы: ежедневно с 8.00 до 18.00, в субботу, воскресенье и праздничные дни - до 20.00.

Цена вопроса: прокат сноуборда - от 250 руб. (ботинки+очки+ шлем в комплекте), лыжи - от 150 руб. (ботинки + очки+ шлем в комплекте), тюбинг (катание на ватрушках) - от 100 руб.

Прокат квадроциклов - 500 руб. за 15 минут, детям - 250, есть детский и подростковый вариант, три трассы разной сложности. Конные прогулки - от 350 руб., обучение с инструктором - 800 руб./час. Пейнтбол – от 900 руб. с человека (оборудование + 200 шаров).

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