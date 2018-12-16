2018-12-16T13:36:45+03:00
Общество

С началом рабочей недели в Волгоград придут минусовые температуры и метель

А в области морозы достигнут -18°С
Юлия Данильченко
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Волгоград засыпало снегом, пришла пора морозов. Как сообщают КП-Волгоград в дежурный синоптик областного ЦГМС, горожанам пора доставать самую теплую одежду.

В понедельник, 17 декабря, ночью будет -10...-12ºС, днем -8…-10°С. В светлое время суток выпадет немного снега, северный ветер достигнет 11 м/с. Заметно похолодает во вторник, 18 декабря. Осадков ждать не стоит, а вот показатели термометра упадут сразу на несколько градусов: ночью -11...-13ºС, днем -9…-11°С. К середине недели, 19 декабря, и вовсе начнется метель. Восточный ветер будет порывистым до 13 м/с, температура ночью -11...-13ºС; днем -3…-5°С.

В Волгоградской области в эти дни температура будет колебаться днем от -5°С, ночью до -18°С.

- Призываем водителей не бросать личный автотранспорт на обочинах и проезжей части, не препятствовать работе спецтехники, а также быть бдительными на дорогах, соблюдать безопасную дистанцию, не использовать при передвижении на автотранспорте летнюю резину, а также избегать беспорядочного маневрирования и резкого торможения, - обращаются к горожанам дорожно-коммунальные службы Волгограда.

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