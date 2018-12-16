2018-12-16T11:39:48+03:00
Происшествия

В Камышине фура смяла «Ладу»: погиб пассажир

Водитель легковушки попал в больницу
Юлия Данильченко
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Авария произошла в Камышинском районе Волгограда 15 декабря. Около десяти часов утра 27-летний мужчина за рулем «Лады Калины» мчался по трассе «Сызрань-Саратов-Волгоград».

Водитель не собирался совершать опасный маневр, ехал как положено по своей части дороги, но в какой-то момент легковушка вышла из-под контроля. Как молодой человек не пытался вырулить, но «Лада» вылетела на полосу встречного движения, где на полной скорости врезалась в фуру «Скания».

В результате аварии пострадали двое, вызвали медиков. Пока ехала «скорая», очевидцы пытались помочь пассажирке легковушки, но не вышло.

- В результате ДТП 46-летняя пассажирка автомашины «Лада Калина» от полученных травм скончалась на месте, водитель доставлен в больницу.

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