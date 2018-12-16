2018-12-16T09:21:37+03:00
Спорт

Волгоградские ватерполисты разгромили московское «Динамо» с разницей в десять мячей

Спартак» лидирует в таблице национального чемпионата среди мужских команд Суперлиги
Юлия Данильченко
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Фото пресс-службы ВК Спартак-ВолгоградФото пресс-службы ВК Спартак-Волгоград
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10 тур национального Чемпионата России по водному поло среди мужских команд Суперлиги завершился бесспорной победой волгоградского «Спартака» над московским «Динамо» со счетом 13:3.

Ватерполисты встретились 14 декабря в столичном спорткомплексе «Динамо». Красно-белые вырвали победу практически сразу и лидировали до конца матча.

- Приятной новостью для болельщиков нашей команды стало участие в игре пропустившего полтора месяца из-за травмы Павла Халтурина, - рассказывают КП-Волгоград в пресс-службе ВК «Спартак-Волгоград». - Своё возвращение в состав столб обороны красно-белых отметил тремя точными пушечными попаданиями по воротам одного из аутсайдеров текущего розыгрыша. Причём на оформление хет-трика спартаковской «семёрке» потребовалось всего лишь восемь минут.

По итогам заключительной игры волгоградские ватерполисты возглавили турнирную таблицу Чемпионата России 2019 года.

Статистика матча

«Динамо-ЦОП» Москва – «Спартак-Волгоград» – 3:13 (1:4, 0:4, 1:2, 1:3).

Арбитры: Званбая Б., Шутов М. (оба – Москва).

«Динамо-ЦОП» Москва: СтаценкоУткин (кап.), Семёнов К., Хафизов, Фролов, Пелих, Кулешов, Шашин, Пяткин, Точигин (1), Костюкевич (2), Мовчан – Семёнов Д.

Спартак-Волгоград»: Федотов – Еськов (1), Иванков (2), Чешев (1), Круг, Ашаев (1), Халтурин (3), Андрюков, Шайхутдинов (3), Рудай (1), Шейкин (1), Агарков (кап.) – Фёдоров.

Пенальти: 1/1 – 1/1.

Удаления: 6 – 3.

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