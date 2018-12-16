С волгоградских дорог за сутки вывезли 700 кубометров снега

СЕГОДНЯ 08:48 2018-12-16T08:48:46+03:00

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Все минувшие сутки да дорогах Волгограда и день и ночь трудились коммунальные службы. Первый снег создал немало хлопот для дорожников. Только за сутки с улиц города-героя вывезли 700 кубометров снега. В южных районах работали в основном в темное время суток.

В мэрии сообщают, что всего задействовали более 80 единиц спецтехники. Этого хватило для поэтапной очистки главных магистралей, вывоза снежных масс, а также посыпки поверхности песко-соляной смесью. Ее потребовалось больше двух тонн.

- Работы по уборке улично-дорожной сети особенно осложняются из-за брошенного у обочин автотранспорта – в некоторых местах спецтехника не может продвинуться по проезду, в других снежные массы невозможно убрать из-за стоящих машин, - отмечают руководители дорожных служб города.

Автомобилистов просят с пониманием отнестись к работе коммунальщиков и не оставлять машины на дорогах