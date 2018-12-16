13-летнему подростку из Волгограда, которого сбил «Мерседес», нужен донор крови
Родители 13-летнего Даниила Макроусова, который попал под колеса «Мерседеса», просят неравнодушных жителей Волгограда помочь их сыну выжить. После страшной аварии врачи буквально вытащили мальчика с того света, но для дальнейшего выздоровления без донорской крови не обойтись.
- Дане требуется кровь. Подойдёт любая группа. Сдать кровь можно в Волгоградском областном центре крови по улице Голубинская в доме 9а. Необходимо обязательно указать, что для Макроусова Даниила Андреевича, который находится в Клинической больнице скорой медицинской помощи №7, - написали в соцсетях родственники пострадавшего.
Напомним, ЧП произошло 7 декабря на улице Рабоче-Крестьянская напротив школы №130. 13-летний мальчишка бежал по пешеходному переходу на «зеленый» - опаздывал в школу. «Мерседес» летел на большой скорости и даже не думал притормозить на светофоре. От сильнейшего удара школьника откинуло на несколько метров. Парнишке тут же вызвали «скорую». Он попал в реанимацию, где его в буквальном смысле собирали врачи.
В Волгограде "Мерседес" сбил школьника.