В Комсомольском саду Волгограда открыт прокат лыж

СЕГОДНЯ 01:40 2018-12-16T01:40:22+03:00

Взять лыжи на прокат в центре Волгограда можно каждый день с 9.00 до 20.00

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В Волгоград наконец пришла настоящая зима. Город завалило снегом. Пришла пора вставать на лыжи. Для тех, у кого нет своего снаряжения в парке Комсомольский сад в центре Волгограда с 15 декабря 2018 начал работать прокат беговых лыж. Лыжню для классического хода в парке обещают проложить к следующим выходным, а пока волгоградцы могут заняться этим самостоятельно. Прокат беговых лыж в Комсомольском саду работает ежедневно с 9.00 до 20.00 (обращаться в кассу аттракционов). Также в парке работает ледовый каток.

- В прокате в наличии новые беговые лыжи, хорошего уровня, с современными креплениями, как для взрослых, так и для детей: лыжные ботинки от 29-го до 46-го размера, - рассказали «КП-Волгоград» организаторы. - Справки по телефону 8-902-363-30-83.

Покататься на арендованных лыжах можно не только в Комсомольском саду (за НЭТом), но и, например, за Волгой, на ерике Верблюд.