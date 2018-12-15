2018-12-15T17:12:19+03:00
Дом. Семья

В парке Волгоградской области обитают исчезающие виды птиц из Красной книги

На территории «Щербаковского» экологи наблюдали дрофу, карагуша, королевского орла
Юлия Данильченко
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Фото пресс-службы облкомприроды.Фото пресс-службы облкомприроды.
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Пять видов редких птиц из Красной книги обитают на территории природного парка «Щербаковский». Все они находятся под пристальным взором экологов. Ведь многие из них в прямом смысле под угрозой глобального исчезновения.

- В поле зрения наблюдающих постоянно находились змееяд, орел-карлик, могильник (карагуш), орлан-белохвост и филин как взрослые особи, так и птенцы со слетками, - рассказали КП-Волгоград в пресс-службе облкомприроды.

Помимо этого, в парке живут королевский орел, большой подорлик, дрофа. Их называют «живыми редкостями». Птицы активно строят гнезда и размножаются.

- Например, орел-карлик освоил 3 гнездовых участка, два из которых были зафиксированы в пойме речки Щербаковки и один – в пойме речки Добринки. Как и в прошлом году, жилым оказался один из участков в пойме Щербаковки. Здесь карликам удалось выкормить одного птенца, - делятся наблюдениями экологи.

Шесть слетков выросли в семействе карагуша. У орлана-белохвоста рекорд – десять гнезд и пятнадцать слетков. А вот филина наблюдатели увидеть не смогли – тот умело прятался, но ночами хищник издавал характерные звуки.

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