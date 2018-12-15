В парке Волгоградской области обитают исчезающие виды птиц из Красной книги
Пять видов редких птиц из Красной книги обитают на территории природного парка «Щербаковский». Все они находятся под пристальным взором экологов. Ведь многие из них в прямом смысле под угрозой глобального исчезновения.
- В поле зрения наблюдающих постоянно находились змееяд, орел-карлик, могильник (карагуш), орлан-белохвост и филин как взрослые особи, так и птенцы со слетками, - рассказали КП-Волгоград в пресс-службе облкомприроды.
Помимо этого, в парке живут королевский орел, большой подорлик, дрофа. Их называют «живыми редкостями». Птицы активно строят гнезда и размножаются.
- Например, орел-карлик освоил 3 гнездовых участка, два из которых были зафиксированы в пойме речки Щербаковки и один – в пойме речки Добринки. Как и в прошлом году, жилым оказался один из участков в пойме Щербаковки. Здесь карликам удалось выкормить одного птенца, - делятся наблюдениями экологи.
Шесть слетков выросли в семействе карагуша. У орлана-белохвоста рекорд – десять гнезд и пятнадцать слетков. А вот филина наблюдатели увидеть не смогли – тот умело прятался, но ночами хищник издавал характерные звуки.