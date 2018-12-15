Полсотни волгоградских военных подняли по учебной тревоге

15 Дек. 15:13 2018-12-15T15:24:20+03:00

Изменить размер текста: A A

Проверка боеготовности состоялась в Волгоградской области в минувшую пятницу. Об этом сообщает пресс-служба Южного военного округа. По задумке, на территорию военного городка напала диверсионная группа, пытавшаяся захватить штаб соединения. На борьбу с условным врагом бросили две машины пехоты БМП-3 и пятьдесят военных.

- Экипажи БМП создали дымовую завесу для перегруппировки военнослужащих, а личный состав из стрелкового оружия подавил огневые точки условной диверсионной группы на захваченной территории, - рассказали КП-Волгоград в пресс-службе ведомства.

В ходе отражения атаки контрактники отработали рукопашный бой, оказывали условно раненным товарищам медицинскую помочь, искали замаскированные противником по периметру самодельные взрывные устройства, . Руководство штаба отметило оперативность и профессионализм бойцов.