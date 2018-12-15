2018-12-15T15:08:13+03:00
Происшествия

16-летний подросток из Волгограда на ЧМ-2018 ограбил мексиканца

Подросток получил год условно
Юлия Данильченко
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Дело происходило в июле 2018-го в Центральном районе Волгограда. 26-го числа 16-летний подросток подошел к незнакомцу и попросил телефон, чтобы позвонить. Откликнувшимся на просьбу оказался мексиканец из города Дурнаго. Он стоял в стороне, пока молодой человек с кем-то разговаривал. Иностранец и подумать не мог, что его вот так посреди бела дня ограбят.

Когда школьник стал убегать, мужчина бросился вслед, но не догнал. По его заявлению начали поиски грабителя. Смартфон все-таки недешевый – 20 тысяч рублей. Полицейские вышли на след подозреваемого. Оказалось, парень в апреле того же года под этой же схеме обманул еще одного человека.

Возбудили уголовное дело по статье «Грабеж».

- Суд посчитал возможным исправление подсудимого путём назначения ему наказания в виде лишения свободы с применением статьи 73 УК РФ, то есть условно на срок 1 год 2 месяца, с испытательным сроком на 2 года,- рассказали КП-Волгоград в пресс-службе Тракторозаводского районного суда Волгограда.

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