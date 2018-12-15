2018-12-15T12:33:51+03:00
Происшествия

Под Волгоградом водитель на Volkswagen протаранил внедорожник и скончался от травм

Мужчина не справился с управлением
Юлия Данильченко
Поделиться:
Изменить размер текста:

Авария произошла в пятницу, 14 декабря, около пяти часов вечера в Среднеахтубинском районе Волгоградской области. В тот злополучный день 36-летний мужчина за рулем Volkswagen ехал по трассе «Самара-Пугачев-Энгельс-Волгоград».

На участке от Волжского в сторону Быково водитель иномарки потерял управление над транспортом. Машина на полной скорости выехала на полосу встречного движения. Вырулить обратно не получалось. К сожалению, 42-летний волгоградец за рулем Land Rover не успел отреагировать на происшествие. Автомобили столкнулись.

Очевидцы тут же вызвали "скорую" и сотрудников ГИБДД. Но приехавшие на место аварии медики констатировали смерть виновника ДТП.

- В результате ДТП водитель Volkswagen» скончался на месте происшествия, - рассказали КП-Волгоград в пресс-службе ГУ МВД по Волгоградской области.

По факту смертельного ДТП проводится проверка.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
16-летний подросток из Волгограда на ЧМ-2018 ограбил мексиканца
Волгоградские волонтеры ищут дом кошке с двумя лапками
В плену у непогоды: десятки фур застряли на трассе «Саратов – Волгоград»
Четверть миллиона рублей потратит волгоградский «Ротор» на фитнес-датчики
Чудотворную икону Божией Матери «Семистрельную» вновь привезут в Казанский собор Волгограда
85 спецмашин чистят волгоградские улицы от последствий снегопада
Волшебники в городе: Новогоднюю ярмарку в стиле Гарри Поттера устроят в Волгограде
Из-за снегопада десятки волгоградцев попали в аварии
В Краснослободске в этом году уберут половину большой свалки
Волгоградец стал лауреатом всероссийской премии «Душа России»
142 миллиона за полгода: волгоградцы всё чаще берут микрозаймы
В Астрахани экс-начальнику отдела полиции дали семь лет «строгача» за взятку
В Москве – Зарядье, в Волгограде – Раздолье: как предлагают назвать парк в пойме Царицы
Резиденция Деда Мороза откроется в Волжском 22 декабря
Для обработки подъемов на трассе Волгоград-Саратов привлекли дополнительную технику
От семи до двенадцати: в Волгограде участников наркосиндиката отправили надолго в колонию
Герои благотворительного проекта встретятся на открытии выставки «Вместе с миром. Отражение»
Женщину, сбившую трех подростков на юге Волгограда, на год лишили прав
Замело: движение по трассе Саратов-Волгоград затруднено
У полиции Волжского новый руководитель
Волгоградцев приглашают на просмотр короткометражек
В Михайловке водитель иномарки протаранил «Ладу»: волгоградец в больнице
В 2019-м начинающим волгоградским бизнесменам уменьшат ставку по налогу
С нового года волгоградские семьи с инвалидами получат льготы на капремонт