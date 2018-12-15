Под Волгоградом водитель на Volkswagen протаранил внедорожник и скончался от травм

СЕГОДНЯ 12:32 2018-12-15T12:33:51+03:00

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Авария произошла в пятницу, 14 декабря, около пяти часов вечера в Среднеахтубинском районе Волгоградской области. В тот злополучный день 36-летний мужчина за рулем Volkswagen ехал по трассе «Самара-Пугачев-Энгельс-Волгоград».

На участке от Волжского в сторону Быково водитель иномарки потерял управление над транспортом. Машина на полной скорости выехала на полосу встречного движения. Вырулить обратно не получалось. К сожалению, 42-летний волгоградец за рулем Land Rover не успел отреагировать на происшествие. Автомобили столкнулись.

Очевидцы тут же вызвали "скорую" и сотрудников ГИБДД. Но приехавшие на место аварии медики констатировали смерть виновника ДТП.

- В результате ДТП водитель Volkswagen» скончался на месте происшествия, - рассказали КП-Волгоград в пресс-службе ГУ МВД по Волгоградской области.

По факту смертельного ДТП проводится проверка.