2018-12-15T11:37:02+03:00
Происшествия

В плену у непогоды: десятки фур застряли на трассе «Саратов – Волгоград»

Магистраль чистят, но большегрузы мешают
Юлия Данильченко
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Водители сутки стоят на трассе, пока спецтехника чистит дороги.Водители сутки стоят на трассе, пока спецтехника чистит дороги.
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Пробка на трассе «Саратов - Волгоград» скопилась после снегопада, который обрушился на область минувшей ночью. Вторые сутки десятки фур не могут сдвинуться с места, водители мерзнут. При этом, как говорят очевидцы, никакой спецтехники на горизонте нет.

- Техника работает, сами фуры мешают очистке снега и затрудняют процесс. На трассе «Саратов-Волгоград» работает 19 КДМ, 1 трактор и 4 автогрейдера, - прокомментировал ситуацию КП-Волгоград оперативный дежурный Центра управления производством в Волгограде.

Причина длинной пробки в том, что дальнобойщики останавливались на ночь, в надежде переждать непогоду и тронуться как раз, когда дороги очистят, но вышло наоборот. Теперь фуры мешают спецтехнике полноценно расчистить магистраль и ликвидировать затор.

Напомним, по данным областного комитета транспорта и дорожного хозяйства на трассах в круглосуточном режиме расчищают снег более двухсот машин.

- Водителей призывают соблюдать правила дорожного движения, выбирать соответствующий погодным условиям скоростной режим, воздержаться от дальних поездок, а также не создавать препятствий для работы дорожной техники, - обращаются к автомобилистам дорожники.

Волгоград-Саратов, трасса, пробки.

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