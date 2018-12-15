Четверть миллиона рублей потратит волгоградский «Ротор» на фитнес-датчики

15 Дек. 09:37 2018-12-15T09:39:10+03:00

С их помощью можно измерить частоту сердечного ритма и даже скорость бега

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В начале декабря 2018-го от имени руководства волгоградского ФК «Ротор» на сайте госзакупок появился тендер на закупку современных спортивных устройств для тренировок. А именно нагрудных датчиков POLAR PRO SENSOR. Цена одной единицы – в районе 25 тысяч рублей. Весь лот обошелся заказчику в четверть миллиона рублей.

Новые фитнес-датчик, которые крепятся на грудь, помогут футболистам вовремя получать данные о процессе тренировки: контролировать частоту сердечного ритма и помощью встроенного GPS и скорость, с которой они бегают.

Судя по дате доставки (поставщик ООО «Фитнес дом» должен привезти заказ к 31 декабря), руководство клуба подготовило игрокам подарки к Новому году. Помимо этого ФК «Ротор» потратит почти два миллиона рублей на организацию первой тренировки в зимнее межсезонье.

Напомним, первая половина сезона 2018/2019 Олимп-Первенства ФНЛ завершилась для сине-голубых 15-ым местом.