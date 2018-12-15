2018-12-15T09:06:14+03:00
Общество

85 спецмашин чистят волгоградские улицы от последствий снегопада

За ночь вывезли более 80 тонн снега
Юлия Данильченко
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Фото мэрии.Фото мэрии.
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В ночь на 15 декабря на Волгоградскую область обрушился первый серьезный снегопад. Дорожно-коммунальные службы были готовы – на чистку главных улиц города-героя выделили 85 спецмашин, из них – 56 КДМ. За сутки на дороги и тротуары Волгограда вручную высыпали почти две тонны песко-соляной смеси. Некоторые особо опасные участки улиц обрабатывают дважды, чтобы избежать аварий. В том числе и бишофитом.

- После того, как реагенты вступили в реакцию со снегом, на дорогах начался второй этап уборки дорог. К 8 утра вывезено около 80 тонн снега, работы по формированию и вывозу снежных валов продолжатся в течение всего дня. Для этого будет привлечено до 80 спецмашин, в том числе более 50 комбинированных дорожных машин, а также около 150 работников предприятий, - сообщили КП-Волгоград в пресс-службе мэрии.

Второстепенные улицы еще не все очищены от последствий снегопада, поэтому без ДТП не обошлось. Автомобилисты, не успевшие сменить летнюю резину на зимнюю или просто не адаптировавшиеся к новым погодным условиям уже стали участниками аварий.

Водителей просят соблюдать скоростной режим и не бросать транспорт вдоль дорог и не мешать чистке магистралей.

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