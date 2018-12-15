2018-12-15T00:02:43+03:00
Общество

Волшебники в городе: Новогоднюю ярмарку в стиле Гарри Поттера устроят в Волгограде

Ярмарка в Хогсмиде откроется в «Икре» 15 и 16 декабря 2018
Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА
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Пора за подарками!Пора за подарками!Фото: Иван ПРОХОРОВ
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В Волгограде в канун Нового года откроется сказочная ярмарка в стиле фэнтези о Гарри Поттере, которую устроят самые настоящие волшебники. Они обещают заразить горожан праздничным настроением и удивить множеством приятных сюрпризов. Креативное пространство «Икра» в речпорту Волгограда 15 и 16 декабря 2018 превратится в таинственный Хогсмид. Красота, творчество и самые невероятные подарки к Новому году ждут волгоградцев в эти выходные с 12.00 до 20.00. Вход свободный.

В программе - сказочные сладости и вкусности, волшебные колдографии в фотозонах, мастер-классы и веселые розыгрыши, а еще знакомство и общение с интересными людьми, самая новогодняя атмосфера и ощущение волшебства. Так что вспоминайте заклинания! Хогсмид ждет.

На этой неделе в театрах и концертных залах, музеях и торговых центрах, в цирке и планетарии начинаются новогодние представления и хороводы у елки с Дедом Морозом. На пляже в Бобрах открывается горнолыжный склон и каток. Заработали катки во всех районах города. Куда пойти на этой неделе и какую сказку выбрать, подскажут путеводители «КП-Волгоград».

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