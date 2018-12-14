Из-за снегопада десятки волгоградцев попали в аварии

14 Дек. 23:02 2018-12-14T23:04:37+03:00

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В Волгоград пришла настоящая зима. Правда, первый не самый сильный снегопад вызвал большие проблемы на дорогах. Коммунальные службы пока не справляются со всеми заносами. Как сообщили «КП-Волгоград» в мэрии, в первую очередь чистят основные магистрали: те, по которым ездит общественный транспорт. Когда с ними разберутся, отправятся на второстепенные улицы. Всего на дорогах Волгограда работают 80 машин, в том числе и 40 КДМ. Чтобы нормально расчистить всю дорогу, водителей просят убрать машины с обочин.

Правда, автомобилисты считают, что техники могло быть и больше. На многих участках как раз нерасчищенное полотно стало причиной аварий. Многие водители еще не адаптировались к зимнему стилю вождения. Есть даже такие, кто выехал в такую метель на лысой резине. Один стал причиной аварии на Тулака, у водителя даже страховки не оказалось.

Также сообщают очевидцы в соцсетях о двойной аварии на въезде на новый мост. Там столкнулись три машины, хотя дорогу дорожники уже успели почистить. Поцеловались машины на Монолите, на улице Богунская, несколько аварий в районе кинотеатра Юбилейным в Красноармейском районе. Пока обходится без серьезных ДТП. Общая скорость движения невысокая. Много заторов.

Кстати, снежок к утру уже закончится. Синоптики обещают хоть и похолодание до -9 ночью и -6 днем, но без метелей. Правда, ветер никуда не денется. Порывы его будут достигать 11 метров в секунду.

Сложная обстановка на федеральных трассах. Временно остановлена работа волгоградского аэропорта.