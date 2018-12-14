2018-12-14T18:50:55+03:00
Общество

В Краснослободске в этом году уберут половину большой свалки

Всю освобожденную территорию рекультивируют и засадят деревьями
Екатерина МАЛИНИНА
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В 2018 году в Волгограде убрали самую большую и проблемную свалку – в Кировском районе. Теперь на очереди большой полигон отходов под Краснослободском. Много лет мусор копился прямо на земле, без соблюдения элементарных экологических норм. Теперь в рамках программы «Чистая страна» его уберут. До конца года подрядчик обещает очистить половину свалки. Объемы огромные, ведь на некоторых участках глубина залегания мусора достигает двух метров. Уже сейчас машины совершили 240 рейсов. А за два года предстоит вывезти почти 89 тысяч кубометров мусора. Территорию после этого рекультивируют и засадят деревьями

Кстати, также предстоит справиться с мусором еще в 17 объектах в Среднеахтубинском районе. А это почти 60 гектаров. На очереди свалка возле Средней Ахтубы.

Напомним, с 1 января 2019 года все отходы по новому закону должны размещаться на лицензированных современных полигонах. Также с этого времени в Волгоградской области начнет работать единый «мусорный» оператор. Он будет и собирать мусор, и перевозить, и утилизировать твердые бытовые отходы.

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