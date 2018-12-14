2018-12-14T18:25:31+03:00
Общество

Волгоградец стал лауреатом всероссийской премии «Душа России»

Яков Иванов хормейстер ансамбля казачьей песни «Бузулук»
Екатерина МАЛИНИНА
Поделиться:
Эту награду вместе с Яковом Ивановым получил весь его коллектив. Фото: администрация Волгоградской областиЭту награду вместе с Яковом Ивановым получил весь его коллектив. Фото: администрация Волгоградской области
Изменить размер текста:

Волгоградская область богата талантами. Еще одно тому доказательство высокая награда жителя Новоаннинского района Якова Иванова, которую он привез из Москвы. Мужчина – хормейстер ансамбля старинной казачьей песни «Бузулук». Коллектив исполняет уникальные произведения, восстановленные ими по записям, сделанным еще в 70-годах 20 века. Воинские, рекрутские, свадебные, духовные, лирические песни высоко оценили жюри премии «Душа России». Награду учредило Министерство культуры 12 лет назад. 15 победителей в пяти номинациях получали награды в концертном зале имени Чайковского

Волгограде стал лучшим в номинации «Традиционная народная культура». Он вместе со своим хором дает концерты не только в Волгоградской области, но и по всей стране. Интерес к казачьей культуре с годами только крепнет.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Волгоградская область продала за рубеж промышленной продукции на полтора миллиарда рублей
Банда рецидивистов воровала металл с волгоградского завода грузовиками
В Астрахани поймали грабителя, нападавшего на женщин
В реконструкцию жд вокзала Волгограда вложат 1,6 миллиарда рублей
Обгоревшему на 95% пятикласснику из Волгограда нужна донорская кровь
Киноафиша приглашает на праздничный показ фильма «1+1: Голливудская история»
Волгоградский «Ротор» покинули три игрока
Три года тюрьмы получил житель Волгоградской области за интим с 13-летней школьницей
В 2019 году в Волгоградской области отремонтируют 200 километров дорог
В 2019 году плата за коммуналку вырастет в два этапа на 4,1%
За гибель ребенка в выгребной яме под Волгоградом ответит владелица кафе
«Ленту» оштрафовали на 300 тысяч рублей за продажу волгоградцам просроченного молока
Остановку «Горная Поляна» на юге Волгограда перенесут за перекресток
За год в аэропорту Волгограда на наличие опасных болезней проверили 60 тысяч человек
В Волгограде 726 домов заключили прямые договоры с «Концессией водоснабжения»
Под Волгоградом муниципальное имущество на 20 миллионов незаконно перешло частнику
Астраханец забил до смерти тещу, которая настаивала на его разводе с женой
Военный из Камышина получил три года тюрьмы за торговлю наркотиками
Астраханские пограничники отговорили от взятки 62 человека
В Волгограде "оборотень в погонах" вымогал у мошенника 120 тысяч рублей
Под Волгоградом из-за скользкой дороги "Шкода" протаранила "Волгу": трое пострадали
В Камышине открыли цех по переработке молочной сыворотки за 180 миллионов рублей
На достройку детского сада на юге Волгограда выделили 54,4 миллиона рублей
Астраханцу за покалеченных на его батуте детей дали 2,8 лет «строгача»
За сутки на дороги Волгограда высыпали полторы тысячи тонн реагентов
Волгоградская елка попала в ТОП-20 самых высоких в России
Самолет Волгоград-Самара из-за непогоды приземлился в Ульяновске
Волгоградской области дадут 200 миллионов рублей из госбюджета на обновление дорог
Тариф за вывоз ТКО в Волгограде может составить 115 рублей