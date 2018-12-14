2018-12-14T18:25:31+03:00
Общество

Волгоградец стал лауреатом всероссийской премии «Душа России»

Яков Иванов хормейстер ансамбля казачьей песни «Бузулук»
Екатерина МАЛИНИНА
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Эту награду вместе с Яковом Ивановым получил весь его коллектив. Фото: администрация Волгоградской областиЭту награду вместе с Яковом Ивановым получил весь его коллектив. Фото: администрация Волгоградской области
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Волгоградская область богата талантами. Еще одно тому доказательство высокая награда жителя Новоаннинского района Якова Иванова, которую он привез из Москвы. Мужчина – хормейстер ансамбля старинной казачьей песни «Бузулук». Коллектив исполняет уникальные произведения, восстановленные ими по записям, сделанным еще в 70-годах 20 века. Воинские, рекрутские, свадебные, духовные, лирические песни высоко оценили жюри премии «Душа России». Награду учредило Министерство культуры 12 лет назад. 15 победителей в пяти номинациях получали награды в концертном зале имени Чайковского

Волгограде стал лучшим в номинации «Традиционная народная культура». Он вместе со своим хором дает концерты не только в Волгоградской области, но и по всей стране. Интерес к казачьей культуре с годами только крепнет.

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