2018-12-14T17:20:49+03:00
Экономика

142 миллиона за полгода: волгоградцы всё чаще берут микрозаймы

А число предпринимателей, обратившихся в микрофинансовые организации, стало больше на 60%
Екатерина СИМОХИНА
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Фото: Олег Укладов.Фото: Олег Укладов.
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Все чаще волгоградцам, чтобы протянуть до зарплаты, приходится занимать деньги. Кому-то везет с друзьями – можно одолжить деньги без процентов. Другие идут в банки и микрофинансовые организации. МФО за последние полгода выдали волгоградцам микрозаймы на сумму 142,2 миллиона рублей. Если сравнивать с таким же периодом прошлого года, то занимать волгоградцы стали больше. Как минимум на 8,4%.

Кстати, брали деньги в долг не только местные жители – всего микрозаймов наши организации выдали на 172,3 миллиона. Из них 18,7 миллиона – это деньги, которые заняли предприниматели. В прошлом году бизнесмены взяли микрозаймов на 60% меньше. А вот юрлица в этом году одолжили денег на 9% меньше, чем за такой же период в прошлом.

И все таки основные клиенты офисов микрозаймов – простые волгоградцы. Занимают деньги уже не только на покупку дорогих вещей, но и на то, чтобы поесть, одеться и собрать детей в школу. Сегодня в регионе работают 19 организаций, которые имеют статус микрокредитных компаний.

Кстати, в Центробанке считают, что увеличение числа предпринимателей, потянувшихся в офисы микрозаймов, это даже положительная тенденция.

- Увеличение доли финансирования предпринимателей – это очень хороший тренд на региональном рынке МФО, поскольку рынок микрофинансирования - это доступный инструмент финансирования и развития малого бизнеса, а не только микрозаймы до зарплаты, - отмечает заместитель управляющего Отделением Волгоград Южного ГУ Банка России Алексей Фирсов. - В некоторых случаях микрозаем для бизнесменов может стать выгодной альтернативой кредиту на пополнение оборотных средств.

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