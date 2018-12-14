В Астрахани экс-начальнику отдела полиции дали семь лет «строгача» за взятку

14 Дек. 16:27 2018-12-14T19:35:37+03:00

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В Астрахани суд признал виновными двух бывших полицейских, которые занимали высокие посты и попались на взятке. Вердикты им вынесли суровые. Как рассказали "КП-Волгоград" в СУ СК по Астраханской области, экс-начальнику отдела по расследованию преступлений следственного управления УМВД России по Астрахани Юрию Янченко дали 7 лет «строгача». Кроме того, он не сможет работать в правоохранительных органах и выплатит еще штраф в размере 1,5 миллиона рублей. Его сообщнику - бывшему замначальнику отдела по расследованию ДТП СУ УМВД России по Астраханской области Андрею Шевчуку дали 5 лет колонии общего режима и штраф - 500 тысяч рублей. И он также не может два года занимать должности во властных структурах.

Вердикты жесткие, но и обвинения не мелочные. Этих оборотней в погонах сотрудники регионального УФСБ поймали на взятке. Как установили следователи и суд, в августе 2017 года Янченко через Шевчука получил взятку в размере 500 тысяч рублей от астраханца, которого обвиняли в присвоении 1 миллиона рублей. За эти деньги Янченко должен был либо закрыть уголовное дело, либо переквалифицировать его на менее тяжкий состав преступления.