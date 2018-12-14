2018-12-14T15:55:49+03:00
Общество

В Москве – Зарядье, в Волгограде – Раздолье: как предлагают назвать парк в пойме Царицы

Чиновники собирают предложения волгоградцев до 21 декабря
Екатерина СИМОХИНА
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Пока наша пойма не очень напоминает Зарядье, но реконструкция парка продолжается, несмотря на зиму.Пока наша пойма не очень напоминает Зарядье, но реконструкция парка продолжается, несмотря на зиму.Фото: Екатерина СИМОХИНА
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Волгоградские власти подходят к выбору названий для городских объектов и территорий едва ли не с большим трепетом, чем молодые пары к выбору имени первенца. Уже стало традицией устраивать по этому поводу конкурсы среди жителей города: вдруг волгоградцы придумают что-то более креативное, чем сами чиновники. В начале недели мэрия объявила очередной конкурс – предлагают придумать название для нового парка в пойме реки Царица. Похоже, волгоградцам такая игра в демократию понравилась. По крайней мере, по информации пресс-службы мэрии, жители Волгограда уже предложили на конкурс 400 названий.

- Среди наименований, которые прислали горожане, «Алые паруса», «Стрежень», «Новая пойма», «Царицынская слобода», «Моя Россия». Есть идеи назвать парк «Молодежный», «Современник», «Крутые берега», «Остров детства», «Ливада», «Раздолье» - говорят в мэрии.

Кто-то хочет назвать территорию от Гасителя до Астраханского путепровода в честь Засекина, Серебрякова или Пахмутовой. Мэрия напоминает, что прием заявок открыт до 21 декабря. Придумывая название, не забывайте, что это будет современная зона развлечений: детские площадки, тюбинг-гора и каток. Только сквер у Гасителя будет напоминать о героическом прошлом города – там уже делают музей военной техники под открытым небом.

КАК ПОУЧАСТВОВАТЬ?

Предложения по наименованию парка чиновники принимают на сайте городской администрации http://www.volgadmin.ru/d/branches/smi/Park2Quiz или по электронной почте: imyaparku@volgadmin.ru. Когда закончится прием заявок, выберут десятку самых популярных предложений и устроят голосование. Новое имя парка мы узнаем в канун Нового года – в последний рабочий день 2018-го.

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