2018-12-14T15:15:54+03:00
Общество

Резиденция Деда Мороза откроется в Волжском 22 декабря

В 2018 году детей из Волжского и Волгограда ждут в резиденции Деда Мороза
Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА
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Дед Мороз ждет в гости. Фото: Сергей Дворянчиков.Дед Мороз ждет в гости. Фото: Сергей Дворянчиков.
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По традиции в новогодние праздники в Волжском парке «Гидростроитель» будет работать резиденция Деда Мороза. Терем со сказочными животными стоит на территории зоодворика. Здесь ребят и их родителей ждут и волшебная атмосфера, и новогодняя елка, и белоснежный трон, и самый настоящий Дедушка Мороз. Откроется резиденция 22 декабря 2018 в 11.00, для детворы в этот день подготовили веселую интерактивную программу с призами и подарками.

Каждый день с 22 декабря 2018 вплоть до 14 января 2019 с 11 до 15 часов в резиденции Деда Мороза в Волжском ждут тех, кто верит в сказки и волшебство.

- Дед Мороз будет выходить к ребятам каждый час и вместе с помощниками познакомит детвору со сказочными персонажами, - рассказали «КП-Волгоград» организаторы.

А еще здесь можно отправить письмо с заветными желаниями - в резиденции работает «Почта Деда Мороза».

Билеты: 120 руб. 0+

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