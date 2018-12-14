Для обработки подъемов на трассе Волгоград-Саратов привлекли дополнительную технику

СЕГОДНЯ 14:11 2018-12-14T14:13:51+03:00

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К двум часам дня 14 декабря пробки на трассе «Сызрань-Саратов-Волгоград» в Камышинском районе постепенно рассосались. Особенно сложная обстановка была на 579-м километре дороги (в районе Горного Балыклея): груженые фуры никак не могли взобраться на подъем. Большегрузы сносило на скользкой дороге. Чтобы разгрузить накопление машин, дорожникам пришлось задействовать дополнительную технику.

Многокилометровые пробки и фуры, торчащие в снегу: трассы Волгоградской области замело.Из-за метели на трассе Волгоград - Саратов пробка растянулась на десять километров. Фуры застряли в сугробах. Видео Михаил Васильев

- Подрядная организация, ответственная за содержание этого участка трассы, оперативно доставила на место тяжелую технику и резервные комбинированные дорожные машины, которые провели дополнительную просыпку участка антигололедным составом и помогли большегрузам подняться в гору (в обоих направлениях), - отчитались в ФКУ Упрдор Москва-Волгоград.

Сейчас обстановка на дороге спокойная. Движение транспорта не ограничено. Хотя и сотрудники ФКУ Упрдор Москва-Волгоград, и инспекторы регионального ГИБДД не рекомендует без особой надобности выезжать на трассу на личном транспорте.

В случае нештатных ситуаций на автодороге вы можете обратиться по телефону круглосуточной диспетчерской службы ФКУ Упрдор Москва-Волгоград: (4752) 710432.