2018-12-14T14:13:51+03:00
Общество

Для обработки подъемов на трассе Волгоград-Саратов привлекли дополнительную технику

Движение по трассе восстановлено
Наталья ГЛАЗУНОВА
Поделиться:
Фото ФКУ Упрдор Москва-Волгоград.Фото ФКУ Упрдор Москва-Волгоград.
Изменить размер текста:

К двум часам дня 14 декабря пробки на трассе «Сызрань-Саратов-Волгоград» в Камышинском районе постепенно рассосались. Особенно сложная обстановка была на 579-м километре дороги (в районе Горного Балыклея): груженые фуры никак не могли взобраться на подъем. Большегрузы сносило на скользкой дороге. Чтобы разгрузить накопление машин, дорожникам пришлось задействовать дополнительную технику.

Многокилометровые пробки и фуры, торчащие в снегу: трассы Волгоградской области замело.Из-за метели на трассе Волгоград - Саратов пробка растянулась на десять километров. Фуры застряли в сугробах. Видео Михаил Васильев

- Подрядная организация, ответственная за содержание этого участка трассы, оперативно доставила на место тяжелую технику и резервные комбинированные дорожные машины, которые провели дополнительную просыпку участка антигололедным составом и помогли большегрузам подняться в гору (в обоих направлениях), - отчитались в ФКУ Упрдор Москва-Волгоград.

Сейчас обстановка на дороге спокойная. Движение транспорта не ограничено. Хотя и сотрудники ФКУ Упрдор Москва-Волгоград, и инспекторы регионального ГИБДД не рекомендует без особой надобности выезжать на трассу на личном транспорте.

В случае нештатных ситуаций на автодороге вы можете обратиться по телефону круглосуточной диспетчерской службы ФКУ Упрдор Москва-Волгоград: (4752) 710432.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Волгоградская область продала за рубеж промышленной продукции на полтора миллиарда рублей
Банда рецидивистов воровала металл с волгоградского завода грузовиками
В Астрахани поймали грабителя, нападавшего на женщин
В реконструкцию жд вокзала Волгограда вложат 1,6 миллиарда рублей
Обгоревшему на 95% пятикласснику из Волгограда нужна донорская кровь
Киноафиша приглашает на праздничный показ фильма «1+1: Голливудская история»
Волгоградский «Ротор» покинули три игрока
Три года тюрьмы получил житель Волгоградской области за интим с 13-летней школьницей
В 2019 году в Волгоградской области отремонтируют 200 километров дорог
В 2019 году плата за коммуналку вырастет в два этапа на 4,1%
За гибель ребенка в выгребной яме под Волгоградом ответит владелица кафе
«Ленту» оштрафовали на 300 тысяч рублей за продажу волгоградцам просроченного молока
Остановку «Горная Поляна» на юге Волгограда перенесут за перекресток
За год в аэропорту Волгограда на наличие опасных болезней проверили 60 тысяч человек
В Волгограде 726 домов заключили прямые договоры с «Концессией водоснабжения»
Под Волгоградом муниципальное имущество на 20 миллионов незаконно перешло частнику
Астраханец забил до смерти тещу, которая настаивала на его разводе с женой
Военный из Камышина получил три года тюрьмы за торговлю наркотиками
Астраханские пограничники отговорили от взятки 62 человека
В Волгограде "оборотень в погонах" вымогал у мошенника 120 тысяч рублей
Под Волгоградом из-за скользкой дороги "Шкода" протаранила "Волгу": трое пострадали
В Камышине открыли цех по переработке молочной сыворотки за 180 миллионов рублей
На достройку детского сада на юге Волгограда выделили 54,4 миллиона рублей
Астраханцу за покалеченных на его батуте детей дали 2,8 лет «строгача»
За сутки на дороги Волгограда высыпали полторы тысячи тонн реагентов
Волгоградская елка попала в ТОП-20 самых высоких в России
Самолет Волгоград-Самара из-за непогоды приземлился в Ульяновске
Волгоградской области дадут 200 миллионов рублей из госбюджета на обновление дорог
Тариф за вывоз ТКО в Волгограде может составить 115 рублей