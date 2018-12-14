От семи до двенадцати: в Волгограде участников наркосиндиката отправили надолго в колонию

СЕГОДНЯ 13:52 2018-12-14T13:52:12+03:00

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В Волгоградском областном суде сегодня рассматривали жалобу 11-ти осужденных членов преступной группировки. Их Волжский суд уже обвинил в сбыте наркотиков в крупном и особо крупном размерах. В зависимости от роли каждого им дали от 8,5 до 12,5 лет колонии строгого режима. Но наркодельцы посчитали такой вердикт слишком суровым и подали апелляцию. Но в областном суде их доводы также не убедили правосудие, и приговор им оставили без изменений.

Как рассказали «КП-Волгоград» в областной прокуратуре, эти 11 наркодельцов устроили бизнес на продаже «синтетики». Одна группа занималась сбытом в Волгограде и Волжском, другая - в Перми. Участникам - от 26 до 40 лет. Они продавали наркотики через интернет. При задержании у них изъяли почти 6 кило «синтетики».

Расследование вели сотрудники регионального наркоконтроля и СЧ СУ УМВД России по Волгограду.

Свою вину в преступном сообществе все осужденные так и не признали, а вот в покушении на сбыт наркотиков признали частично.

Теперь приговор для них окончательный.

- Уголовное дело на организатора преступного сообщества выделено в отдельное производство и находится на стадии расследования, - уточняют в облпрокуратуре.