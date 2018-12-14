2018-12-14T13:09:25+03:00
Общество

Герои благотворительного проекта встретятся на открытии выставки «Вместе с миром. Отражение»

В галерее бизнес-центра «Волгоград Сити» 15 декабря откроется фотовыставка Юлии Мукан
Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА
Поделиться:
Участники проекта Сергей Филишкевич и Анфиса Лысых. Фото: Юлия МуканУчастники проекта Сергей Филишкевич и Анфиса Лысых. Фото: Юлия Мукан
Изменить размер текста:

В субботу волгоградцам представят благотворительный проект «Вместе с миром. Отражение». В галерее бизнес-центра «Волгоград Сити» 15 декабря в 16.00 откроется фотовыставка Юлии Мукан, которая стала продолжением и зеркальным отражением первой части проекта. На этот раз устроили фотосессию на крыше известных детей и взрослых с ограниченными возможностями здоровья. Гостям представят как фото, так и самих участников проекта, а юные таланты покажут свое мастерство.

- Основная цель наших проектов показать равенство между людьми со статусом «инвалидность» и тех, кого принято называть нормальными людьми, - говорит организатор проектов продюсер Сергей Мазанов. - Вторая цель - помочь и взрослым, и детям реализовать собственные мечты. Например, взрослые участники первой части проекта активно помогали и помогают своим напарникам по съемке. Второй проект, даже не успевший открыться уже помог двум взрослым участникам-инвалидам.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Астрахани экс-начальнику отдела полиции дали семь лет «строгача» за взятку
В Москве – Зарядье, в Волгограде – Раздолье: как предлагают назвать парк в пойме Царицы
Резиденция Деда Мороза откроется в Волжском 22 декабря
Для обработки подъемов на трассе Волгоград-Саратов привлекли дополнительную технику
От семи до двенадцати: в Волгограде участников наркосиндиката отправили надолго в колонию
Женщину, сбившую трех подростков на юге Волгограда, на год лишили прав
Замело: движение по трассе Саратов-Волгоград затруднено
У полиции Волжского новый руководитель
Волгоградцев приглашают на просмотр короткометражек
В Михайловке водитель иномарки протаранил «Ладу»: волгоградец в больнице
В 2019-м начинающим волгоградским бизнесменам уменьшат ставку по налогу
С нового года волгоградские семьи с инвалидами получат льготы на капремонт