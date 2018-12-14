Герои благотворительного проекта встретятся на открытии выставки «Вместе с миром. Отражение»

СЕГОДНЯ 13:09 2018-12-14T13:09:25+03:00

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В субботу волгоградцам представят благотворительный проект «Вместе с миром. Отражение». В галерее бизнес-центра «Волгоград Сити» 15 декабря в 16.00 откроется фотовыставка Юлии Мукан, которая стала продолжением и зеркальным отражением первой части проекта. На этот раз устроили фотосессию на крыше известных детей и взрослых с ограниченными возможностями здоровья. Гостям представят как фото, так и самих участников проекта, а юные таланты покажут свое мастерство.

- Основная цель наших проектов показать равенство между людьми со статусом «инвалидность» и тех, кого принято называть нормальными людьми, - говорит организатор проектов продюсер Сергей Мазанов. - Вторая цель - помочь и взрослым, и детям реализовать собственные мечты. Например, взрослые участники первой части проекта активно помогали и помогают своим напарникам по съемке. Второй проект, даже не успевший открыться уже помог двум взрослым участникам-инвалидам.